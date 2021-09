Yáñez: “Sanchez? Non farà come Medel. Potrebbe andare in Spagna, ecco dove”

L'ex attaccante cileno parla del futuro del suo connazionale, appena rientrato a disposizione di Simone Inzaghi

Patricio "Pato" Yáñez, ex attaccante cileno, ha parlato del futuro del connazionale Alexis Sanchez: "Giocatori di questo livello hanno nella loro testa il pensiero di non perdere gerarchie, e per farlo devi restare in grandi squadre e grandi competizioni. È una questione di ego, non è più una questione economica. Non mi stupisce il fatto che sia ancora all'Inter. Non lo vedo fare come Gary Medel, che è andato in una squadra inferiore del campionato italiano. Potrebbe andare in Spagna, al Betis, al Siviglia... Ci potrebbe stare in queste squadre".