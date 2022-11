Lo scatto incantevole di lady Skriniar in vacanza, i tifosi dell’Inter hanno una richiesta

Il rinnovo di Milan Skriniar con l'Inter è un tema più che mai attuale. In casa nerazzurra l'ottimismo è immutato, ma la questione non è stata ancora definitivamente risolta.

Intanto i giocatori dell'Inter si godono gli ultimi giorni di vacanza, in vista del ritiro di dicembre. Sui social le wags stanno postando le loro personali cartoline da ogni parte del mondo. Preferibilmente da una spiaggia calda dove rilassarsi guardando il mare. Anche la compagna di Milan Skriniar non è da meno. Barbora si è fatta immortalare a bordo di una piscina con uno sfondo tropicale. E i tifosi dell'Inter hanno subito colto la palla al balzo per farle una richiesta. Intercedere con Milan per non cedere alle lusinghe di Parigi e del Psg.