Inter in vacanza, wags e giocatori nerazzurri si ritrovano… in spiaggia: tutte le mete

La nuova edizione dei Mondiali in Qatar vede impegnata solo una parte dei giocatori dell'Inter. Per tutti quelli che non sono stati convocati o che non si sono qualificati con la loro Nazionale ecco invece l'opportunità di una vacanza nel bel mezzo della stagione (quasi) invernale. A dicembre l'Inter e tutti i club riprenderanno la preparazione puntando alla ripresa del campionato. Ricaricare le batterie ora, per farsi trovare più che pronti a gennaio. Ma intanto ecco dove hanno deciso di trascorrere le loro vacanze i calciatori nerazzurri con le wags e le famiglie.