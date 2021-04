Sensi: “Ancora tanta strada da fare, avanti con questo spirito. Forza Inter!”

Il centrocampista dell'Inter, Stefano Sensi, suona la carica su Instagram dopo il successo per 2-1 contro il Sassuolo a San Siro

Stefano Sensi esulta su Instagram dopo il successo per 2-1 dell'Inter sul Sassuolo. Il centrocampista marchigiano dei nerazzurri ha pubblicato sul suo profilo alcuni scatti della serata di ieri che lo ritraggono in azione e in compagnia di Lautaro e Young dopo il gol del 2-0 della squadra di Conte.