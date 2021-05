Serie A, Lukaku MVP: complimenti via social di Hakimi, Padelli e un ex compagno

Il belga ha ricevuto in giornata il riconoscimento di miglior giocatore del torneo di Serie A appena concluso

Romelu Lukaku è stato premiato come il miglior calciatore del campionato appena terminato. Il belga, come vi abbiamo raccontato, ha festeggiato sui social il meritato riconoscimento, per il quale ha ricevuto anche gli applausi di Tommaso Berni, all'Inter fino allo scorso anno, Daniele Padelli, ormai ex portiere dell'Inter, e Achraf Hakimi. Ciò conferma l'importanza del centravanti anche all'interno dello spogliatoio.