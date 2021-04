La fidanzata di un tifoso: “Vincete, così si mette il cuore in pace”. E Conte risponde

Antonio Conte non è sbarcato sui social in maniera superficiale. Anche lì si gode il percorso e si diverte a scherzare con i tifosi, che lo coinvolgono nell'attesa sfibrante di tagliare quel traguardo innominabile.

C'è grande attesa in casa Inter per quel traguardo straordinario (che i più scaramantici si ostinano ancora non nominare), sempre più vicino. I nerazzurri hanno preparato la partita contro il Crotone, in programma domani pomeriggio. E intanto è tornato anche il presidente Steven Zhang, per accompagnare la squadra in questo momento speciale.