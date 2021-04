Conte: “Concentrati sull’obiettivo”. I tifosi: “Mister, che bel gruppo”. E Antonio risponde

Si sente profumo di scudetto, sempre più intenso, sempre più vicino. L'Inter è ormai a un passo dal 19° titolo della sua storia

Ma non è finita. Perché, come in altre occasioni, Conte ha risposto anche ai commenti di alcuni tifosi. In particolare, il tecnico interista ha apprezzato i complimenti di alcuni sostenitori al gruppo. Ecco le sue risposte: