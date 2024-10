Milan Skriniar sembrava destinato a rimanere all'Inter per sempre. Per tutti gli allenatori con i quali ha giocato in nerazzurro è sempre stato un giocatore fondamentale, spesso inamovibile. Un vero e proprio muro. Milan era riuscito a conquistare i tifosi dell'Inter anche per l'enorme senso di appartenenza sviluppato nei confronti di questi colori. Determinazione e interismo. Sembrava perfetto per un ruolo di Capitano. Gli eventi, invece, hanno preso una piega molto diversa da quella ipotizzata un po' da tutti. Il non rinnovo con l'Inter, il Psg e quell'addio amaro un po' in sordina. Pochi avrebbero immaginato questo come finale della sua storia in nerazzurro.