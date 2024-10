Il piano della Juventus

"Lo status "in naftalina" di Skriniar ha intercettato le famose antenne del dt Giuntoli, che ha cerchiato il suo nome tra quelli da monitorare, perchè se la situazione dovesse persistere allora ci potrebbero essere i margini per riportarlo in Italia. Sarebbe in ogni caso una soluzione in prestito, perchè la Juventus al momento non ha budget per operazioni costose e anche perchè, dopo tutto, verso la fine della stagione tornerà Bremer. L'ingaggio dello slovacco è ovviamente il grande ostacolo sulla strada dei bianconeri, ma la logica suggerisce che no stipendio così "pesa" parecchio nelle casse dei francesi se destinato a un calciatore inutilizzato. La speranza legata alla possibilità di prendere Skriniar è quindi che il PSG partecipi al pagamento dell'ingaggio".