Milan Skriniar torna sui social dopo due mesi di assenza: ecco il suo messaggio

Di Milan Skriniar sui social, una volta iniziato il lockdown per la pandemia da coronavirus (con isolamento di due settimane per i giocatori dell’Inter), si erano perse le tracce. Il difensore slovacco è molto riservato e non ama condividere la sua vita privata. Il suo ultimo post su Instagram risaliva al 3 marzo quando, sul suo profilo, aveva pubblicato due immagini di allenamento insieme al compagno Bastoni. Oggi, dopo due mesi, Milan è tornato sui social con un messaggio per i suoi follower: “Stay safe”. Foto scattata rigorosamente con la mascherina.