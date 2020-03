Inter, Brozovic e Skriniar si allenano a casa di Marcelo. Lui scrive: “Resto con il mio amico!”

L’Inter è in isolamento, dopo la positività al coronavirus riscontrata a Daniele Rugani della Juventus. Ma i giocatori nerazzurri non vogliono affatto rinunciare a tenersi in forma. L’obiettivo, infatti, è farsi trovare pronti non appena l’attività agonistica riprenderà, quando l’Italia (si spera il prima possibile) riuscirà a sconfiggere il nemico coronavirus. E così, Marcelo Brozovic e Milan Skriniar, rispettivamente sul tapis roulant e sulla cyclette, si sono allenati insieme a casa del centrocampista croato, che ha pubblicato tutto su Instagram e ha scritto: “Io resto a casa con mio amico!“.

(Fonte: Profilo Instagram Brozovic)