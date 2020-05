FCIN1908 / Inter, ecco a quando slitta la ripresa degli allenamenti. La volontà dei giocatori…

Nel caso in cui domani vengano espletati e completati tutti gli esami stabiliti dal protocollo, la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile potrebbe slittare a venerdì. La società nerazzurra si sta attenendo alle regole e vuole fare le cose per bene. Il club aveva dato la possibilità ai giocatori di allenarsi in maniera individuale già ora – anche in attesa degli esiti – ma i giocatori hanno preferito aspettare i risultati. Come specificato anche dal comunicato ufficiale dell’Inter la ripresa degli allenamenti individuali è da considerarsi facoltativa. Quello che trapela è un senso di timore da parte dei calciatori nel tornare ad allenarsi. Come se il calcio giocato fosse ancora una possibilità lontana, in questa pandemia. Quel che è certo è che è un’ipotesi che spaventa.

“Non torneranno ad allenarsi finché loro, lo staff tecnico, la dirigenza e tutte le persone coinvolte nella vita della squadra non avrà l’esito dei tamponi e degli esami del sangue. Un segnale, il primo in questo senso, lanciato dai calciatori contro una ripresa affrettata“, ha raccontato oggi Il Corriere della Sera. In Lombardia, prima regione ad essere colpita dal coronavirus, sottoporsi a tampone non è assolutamente una cosa semplice e scontata. L’Inter ha forse riscontrato difficoltà nel sottoporre i propri calciatori ai test per verificare il coronavirus, dovendo confrontarsi con le dinamiche della regione Lombardia? Ancora non si conoscono gli esiti. I giocatori, intanto, hanno fatto trapelare una volontà piuttosto ferma. Senza la conferma di una negatività al coronavirus ad Appiano Gentile non sembrano voler mettere piede.

(Fcinter1908.it)