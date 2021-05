SOCIAL/ Inter, due nerazzurri irrompono durante l’intervista di Vidal con TNT

Il giornalista che ha intervistato il centrocampista nerazzurro ha condiviso alcuni scatti curiosi su Instagram

Arturo Vidal ha parlato dell'anno trascorso all'Inter e del momento di difficoltà ai microfoni dell'emittente TNT Sports Cile. Nel bel mezzo della chiacchierata, il cileno è stato interrotto anche da due compagni di squadra, come raccontano le foto postate dal giornalista che lo ha intervistato su Instagram. "Oggi non ho intervistato un calciatore. Oggi ho parlato con un uomo che ha vinto nella vita. Enorme lezione di miglioramento per tutti i bambini cileni e sudamericani che vogliono realizzare i loro sogni. Questa è la cosa più importante, il resto è il calcio", il bel messaggio sul centrocampista nerazzurro.