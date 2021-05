Inter, Vidal sull’infortunio: “Devo fare le cose con calma. Cile? Ecco l’obiettivo”

Arturo Vidal ha rilasciato un'intervista a TNT Sports parlando anche dei prossimi impegni con la Nazionale

"Mi piacerebbe esserci nelle due partite di qualificazione ai Mondiali contro Argentina e Bolivia e poi in Copa America, però devo fare le cose con calma e vedere giorno dopo giorno, non voglio correre troppo. E non voglio essere un peso e non stare bene in Nazionale. Mi piacerebbe però esserci nelle due sfide di qualificazione e lottare per la Copa America. Sarà difficile, sono competizioni complicate però ce la possiamo fare. Io ce la metto tutta, quando sto bene posso giocare al meglio e cerco di prepararmi per questo".