Social / Onana risponde a Song: “Le cose si rompono se tenute insieme dalle bugie”

Il portiere dell'Inter ha voluto replicare al ct del Camerun, che si è detto possibilista su un suo ritorno in Nazionale

Tra André Onana e Rigobert Song c'è ancora parecchia ruggine: i due si sono scontrati nel corso dell'ultimo Mondiale, con la decisione del ct del Camerun di escludere il portiere dell'Inter dopo la partita d'esordio in Qatar e la successiva scelta dell'estremo difensore nerazzurro di abbandonare il ritiro e di lasciare definitivamente la sua Nazionale.

Un rapporto tutt'altro che recuperato, nonostante le recenti dichiarazioni di Song ("Con Onana ci sentiamo spesso, come un fratello maggiore col fratellino minore. Non ci sono problemi tra noi. Sa cosa deve fare se vuole tornare in Nazionale"). Onana, con una storia pubblicata su Instagram, si è mostrato di pare completamente diverso: "Le cose si rompono così facilmente quando sono tenute insieme dalla bugie".