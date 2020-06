“Ma non ti bastano i soldi di Lautaro?”, la fidanzata del nerazzurro si arrabbia e risponde così

Lautaro Martinez è l’osservato speciale numero uno in casa Inter, al momento. Prima di tutto per le voci di mercato che da settimane, insistentemente, lo accostano al Barcellona di Messi. Poi per la prestazione non all’altezza dei suoi standard in Coppa Italia. Oggi sotto i riflettori è finita anche la sua fidanzata, Agustina Gandolfo. La modella è stata attaccata da un tifoso su Instagram che le rimproverava i toni da fashion blogger: “Non ti bastano i soldi che guadagna il tuo fidanzato?” Agustina, che difficilmente si espone con interviste o botta e risposta sui social, si è arrabbiata e ha replicato seccamente: “Non guardare se non ti piace, si chiama lavorare deficiente. Potresti provare anche tu”.