Sky – Barcellona, stallo Lautaro: muro Inter non è crollato, ecco le richieste di Marotta

Gianluca Di Marzio, a Skysport, ha fatto il punto sul mercato dell’Inter. Il giornalista ha spiegato che la società nerazzurra è stata brava a mantenere rigida la posizione sulla clausola rescissoria di Lautaro Martinez.

“Sono arrivate anche offerte molto importanti da parte del Barcellona, anche di recente, che potevano far crollare il muro, ma i dirigenti nerazzurri sono rimasti fermi sulla loro posizione. Ad oggi è una trattativa bloccata, non ci sono passi avanti o indietro fatti. Il Barça non arriva a quelle condizioni, 111 o in alternativa una somma tra i 90 e 95 mln e un giocatore”.

Se certe voci influenzano Lautaro? Il noto esperto di mercato ha risposto: «È possibile che stiano influenzando il suo rendimento. Inevitabilmente quelle voci disturbano e possono anche innervosire. L’offerta economica è importante. Il giorno prima il Barça sembra avvicinarsi alla cifra giusta, il giorno dopo torna tutto in ballo. Questo non vuole dire che non abbia rispetto dell’Inter e di chi ha investito per lui. Ma la tentazione non può che condizionare il suo rendimento. Ma per ora si metta l’anima in pace, può solo giocare fino a fine campionato e dare del suo meglio».

(Fonte: SS24)