La sorella di Icardi e il siparietto con un fan: “Io in Lamborghini? Mio fratello…”

Ivana Icardi, sorella di Mauro, ha partecipato alla precedente edizione del GF Vip. Nella nuova edizione c’è Wanda Nara. Tra le due non corre esattamente buon sangue. Ma anche rapporti di Ivana con il fratello non sembrano essere migliorati. Con un tweet l’argentina lo ha ricordato: “Sono appena arrivata a Milano, mi riconoscono e mi fanno la domanda ma che fai in giro con il bus invece che con una Lamborghini? Risposta: amore è mio fratello quello miliardario, non io. Domande fuori luogo e questa.. APPENA ARRIVATA RIPETO…”