Icardi: “Siamo una vera squadra. Futuro? Ne parleremo, sarei felice di rimanere al Psg”

Icardi continua ad andare a segno con grande regolarità. Nella partita di Coppa di Francia con il Saint Etienne, l’attaccante di proprietà dell’Inter ha siglato 3 gol nel 6-1 finale. Nel post partita Mauro Icardi ha parlato anche del suo futuro:

“A fine stagione parleremo, ma sarei felice di rimanere qui al Psg. Abbiamo giocato molto bene, eravamo molto concentrati. Il 2020 è iniziato bene per me e per il team. Il rapporto tra noi è buono (Cavani, Neymar, Mbappé). Possiamo fare la differenza in qualsiasi momento. Siamo una vera squadra.”. Queste le parole del centravanti che ha confermato la sua volontà di rimanere in Francia, vedremo se i gol siglati finora basteranno per convincere il Psg a riscattare il giocatore dall’Inter.