Spalletti avvistato sugli spalti della Macallesi: la figlia Matilde gioca nella scuola di Zenga

Matilde è la terza figlia di Luciano e sua moglie Tamara Angeli: nata nel 2011 dopo Samuele (1992) e Francesco (1995). Racconta la rivista Chi: "Ora che è il ct degli Azzurri e non ha più le sfide domenicali della Serie A, ha dei margini di tempo che gli consentono di dedicarsi un po’ di più ai suoi cari. E infatti eccolo qui in questa prestigiosa scuola calcio milanese. Per un personaggio famoso come lui, però, è difficile evitare gli sguardi dei curiosi e soprattutto l’assalto dei giocatori in erba che lo vedono come un idolo. Il mister è stato riconosciuto in un attimo ed è subito scattato il passaparola dallo spogliatoio al campo di gioco: «Correte ragazzi, c’è Spalletti, andiamo da lui!», dicevano. Saranno stati 30, 40 ragazzini e tutti volevano un autografo, un consiglio, una foto. Luciano Spalletti è stato disponibile con tutti. E non sia mai che la sua ragazza sia considerata una specie di privilegiata: affatto, in squadra si è tutti uguali, quindi niente favoritismi. A dir la verità, l’allenatore degli Azzurri si è intrattenuto anche con gli istruttori della scuola: con loro c’è stato uno scambio di battute e, chissà, magari anche qualche suggerimento tecnico prezioso di cui far tesoro. Ma la più felice di tutti era proprio Matilde, che aveva il suo papà in tribuna a vederla giocare in attacco".