Steven Zhang festeggia la Supercoppa pure sui social: “Inter, ti amo”

Quarto trofeo alla guida del club nerazzurro dopo aver vinto scudetto, Coppa Italia e la Supercoppa una stagione fa contro la Juve: il numero uno interista segna un più uno su Instagram e dichiara tutto il suo amore per la squadra che lo ha fatto vincere ancora. Un semplice "ti amo" basta e avanza per dire tutto. Per ribadire un concetto che aveva già espresso in serata: "Guardando il passato stiamo facendo le cose giuste: fin quando sarò presidente, i tifosi possono essere sicuri che il progetto abbia l'obiettivo della vittoria come squadra e come Inter".