Un rigore molto dubbio concesso nei minuti di recupero, ha permesso al Newcastle di acciuffare il pareggio in casa del Tottenham. Una decisione che José Mourinho non ha per niente digerito, tanto che l’allenatore è rientrato subito negli spogliatoi prima che finisse la partita. Ma non è finita qui, perché qualche ora dopo su Instagram lo Special One ha continuato la sua protesta pubblicando la foto delle famose manette sfoderata in un famoso Inter-Sampdoria.