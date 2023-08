Sacchi: “Arnautovic? Deve essere bravo Inzaghi. Senza gioco non si va da nessuna parte”

"Che cosa serve all’Inter? C’è già Lautaro, dunque bisogna cercare un elemento che possa sposarsi bene con l’argentino e che ne colmi le eventuali lacune. Probabilmente serve un elemento che faccia da raccordo, che aiuti in fase di disimpegno, che accorci la squadra quando è troppo lunga: le distanze, nel calcio moderno, sono fondamentali e spesso non ci si fa caso. Il killer nell’Inter è Lautaro, credo che sarebbe utile quindi un giocatore con un’ampia visione, disponibile al sacrificio, abile a duettare con i centrocampisti che s’inseriscono. Dzeko, in questo lavoro, era magnifico. Non so se possa essere adatto Arnautovic: tecnicamente è bravo, ed è anche potente. Ma alla lunga dev’essere Simone Inzaghi a scrivere uno spartito che metta in condizione i suoi attaccanti di essere letali. Senza gioco, credetemi, non si va da nessuna parte".