Vanni: “Ieri Conte ha fatto quello che molti tifosi gli chiedono da mesi. La domanda è…”

Dopo essere passato in svantaggio, l’Inter è riuscita a rimontare e a portare da Cagliari 3 punti importanti. Merito anche di Antonio Conte che nel secondo tempo ha cambiato l’assetto tattico della squadra. Un aspetto che sottolinea su Twitter anche il giornalista di Repubblica, Franco Vanni: “Un fatto: Antonio Conte ha fatto quel che molti tifosi gli chiedono da mesi, dimostrandosi meno rigido di come lo si dipinge. Eriksen dal 1o, cambi anticipati, difesa a 4. La domanda è: saprà variare anche contro le grandi, in caso di difficoltà?“.