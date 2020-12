VIDEO / Cagliari-Inter 1-3: Barella gol mai banali, D’Ambrosio determinante

CAGLIARI – Si attendeva la risposta e questa è arrivata. Contro il Cagliari prova di carattere e mentalità da parte dei nerazzurri che creano tanto, sprecano tantissimo e cadono alla prima conclusione in porta del Cagliari. Nella ripresa il copione non cambia ma i padroni di casa lentamente iniziano ad assaporare il successo che però svanisce sulla conclusione di Barella – ex di turno – che dal limite lascia partire un destro imparabile per Cragno che fino a quel momento aveva tenuto in partita il Cagliari parando l’impossibile. Si fa male Hakimi, entra D’Ambrosio e dopo due minuti dal suo ingresso in campo porta in vantaggio l’Inter che chiude la gara nei minuti di recupero con la cavalcata di Lukaku che deposita in rete a porta vuota. L’Inter tiene il passo del gruppo di testa in attesa delle altre gara torna al secondo posto in classifica