Vanni (Repubblica): “L’impressione è che a tenere in piedi l’Inter sia solo la credibilità di…”

È un momento complicato per l’Inter per le questioni extra campo. Sembra ormai chiara l’intenzione di Suning di cedere il club nerazzurro, se la maggioranza o meno è ancora da capire. Il giornalista di Repubblica, Franco Vanni, in questi giorni difficili sottolinea l’importanza di una figura come quella di Marotta: “L’impressione è che in questa fase a tenere in piedi l’Inter sia solo la credibilità personale di Marotta, costruita negli anni. Riesce nonostante tutto a mediare con giocatori, istituzioni sportive, controparti. Non è banale“.