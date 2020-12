Nicola Ventola ha rivelato recentemente sui social che la squadra per la quale tifava da piccolo era la Roma. Ma l’ex attaccante nerazzurro è ricordato soprattutto per il periodo nel quale ha vestito la maglia dell’Inter. L’ex bomber, amico di Bobo Vieri, ha condiviso un complimento, che lo elogiava come attaccante: “Sei il miglior centravanti che io conosca”. La risposta è tutta da ridere: “Grazie, siete rimasti tu e Thohir…”.