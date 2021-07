Inter, Vidal vuole farsi trovare pronto: allenamento col preparatore personale

Allenamento col preparatore personale per il centrocampista cileno

A una settimana dalla fine della Coppa America, Arturo Vidal è tornato ad allenarsi per farsi trovare pronto in vista della nuova stagione. Su Instagram il cileno ha postato due scatti insieme al suo preparatore personale, Juan Angel Ramirez Diez.

Il futuro del cileno è ancora in bilico, il suo pesante ingaggio al momento rappresenta un problema per l'Inter. Ma Vidal ha ancora un anno di contratto e non sembra intenzionato a cambiare aria.