Vidal, via le stampelle: “Inizia la seconda tappa. Più forte e felice che mai”

Brucia rapidamente le tappe Arturo Vidal. Su. Instagram il cileno si è presentato senza stampelle

È lo stesso Vidal a dichiararlo con un post su Instagram: "Inizio la mia seconda tappa, già senza stampelle e più forte e felice che mai". L'ex Barcellona potrebbe rientrare in campo già per la sfida contro il Bologna in programma il 3 aprile o contro il Sassuolo se la gara sarà confermata il 7 aprile.