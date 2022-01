VIDEO / Inter, Gosens ad Appiano: il primo allenamento del giocatore

L'esterno tedesco oggi ad Appiano per svolgere il primo allenamento con la maglia nerazzurra

Ieri è stata la giornata di Robin Gosens. L'esterno tedesco, dopo aver svolto le visite mediche, si è recato in sede per apporre la sua firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro fino al 2026. Il giocatore è ancora infortunato, possibile rivederlo in campo a fine febbraio o anche prima. Intanto oggi è il giorno del suo primo allenamento ad Appiano come mostrano le immagini postate dalla società nerazzurra sui social.