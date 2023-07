L'Inter di Simone Inzaghi continua a lavorare e a sudare in Giappone. Nel mirino, ovviamente, non soltanto le amichevoli con Al-Nassr e PSG, ma anche la condizione migliore da raggiungere in vista dell'inizio della prossima stagione. Sempre col sorriso però, che aiuta a sopportare la fatica. Lo sanno bene Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, beccati dalle telecamere mentre si stuzzicavano fra di loro in allenamento.