VIDEO / Inter, Dumfries e De Vrij subito a lavoro in campo e in palestra

Primo giorno di lavoro ad Appiano Gentile per i due olandesi, rientrati come da programma alla Pinetina dopo Euro 2024

Come testimonia il video pubblicato dal club nerazzurro, oggi per De Vrij e Dumfries lavoro in palestra e subito in campo, all’indomani della sfida pareggiata dalla squadra di Inzaghi contro il Pisa del fratello Pippo.