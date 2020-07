Tifoso stuzzica Vieri: “Chi tra te e Crespo viene a fare il vice Lukaku?”, risposta da bomber

Non si tira mai indietro, Christian Vieri, quando si tratta di calcio. Non lo faceva quando era in campo e non lo fa nemmeno ora sui social. Autoironico e brillante. Bobo è tornato proprio recentemente a parlare di Romelu Lukaku e di tutti quei detrattori che ne avevano parlato in termini poco positivi. E ad un tifoso che, commentando una foto di Vieri e Crespo, gli chiedeva chi tra loro due fosse pronto per venire a fare il vice di Lukaku all’Inter, Bobo ha risposto così: “Noi due non facciamo il vice a nessuno!” Risposta da vero bomber.