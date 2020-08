Wanda Nara: “Felice di far parte della fantastica famiglia del PSG. Un anno da ricordare”

Nonostante la delusione nella finale di Champions League, Mauro Icardi può certo essere soddisfatto per la prima stagione al Paris Saint-Germain, che a maggio lo ha acquistato a titolo definitivo dall’Inter dopo l’annata in prestito. La squadra di Tuchel ha fatto incetta di trofei in Francia, e la sfida per il prossimo anno è già lanciata. Soddisfatta anche Wanda Nara, moglie e agente del calciatore, che su Instagram ha scritto:

“Felice di far parte della fantastica famiglia del PSG. Un anno da ricordare, tre coppe e fare la storia in una squadra di ragazzi che si meritano tutto. Ma il conto alla rovescia è già iniziato per lottare per quello che si meritano, questo è il calcio e la vita“.