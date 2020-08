Il Psg vola in semifinale, Wanda Nara esulta: “Semifinalisti”. Ma i tifosi criticano Icardi

Con un finale al cardiopalma, il Psg ha eliminato l’Atalanta grazie ai gol di Marquinhos e Choupo-Moting. Proprio quest’ultimo ha sostituito Mauro Icardi al minuto 80 dopo una prestazione tutt’altro che positiva. Per l’ex nerazzurro solo un tocco nell’area avversaria, un’occasione creata, un tiro tentato, zero tiri in porta, troppo poco. Nonostante una brutta prestazione, è euforica Wanda Nara che ha commentato con un “semifinalisti” la vittoria del club francese. Meno euforici i tifosi del Psg che sotto al tweet di Wanda hanno criticato aspramente la prestazione di Icardi.