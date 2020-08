Atalanta-Psg 1-2: Pasalic illude, Marquinhos e Choupo-Moting puniscono i nerazzurri nel finale

Finale amaro per l’Atalanta che subisce due gol in due gol nei minuti finale. Nerazzurri che partono forte e trovano il vantaggio con Pasalic. Il Psg prova a reagire ma è il solo Neymar a provarci, troppo poco. Nella ripresa i francesi si riversano in avanti ma la difesa eretta da Gasperini regge l’urto fino all’ingresso di Mbappe. L’attaccante mette in difficoltà la retroguardia nerazzurra che cade al minuto 90 con Marquinhos che trova la deviazione vincente sotto misura. Due minuti più tardi Mbappé serve un assist al bacio a Choupo-Moting che deve solo spingere il pallone in rete.