Il Chelsea perde col West Ham, quante critiche per Lukaku: “Giochiamo meglio senza di lui”

I Blues perdono all'Olympic Stadium. Tante le critiche da parte dei tifosi del Chelsea nei confronti di Lukaku

Partita ricca di emozioni quella che si è giocata nel pomeriggio tra West Ham-Chelsea. La squadra di Moyes va sotto per due volte e per due volte rimonta i Blues fino al definitivo sorpasso con un crosso sbagliato di Masuaku che beffa Mendy fissando il risultato sul 3-2.

Critiche da parte dei tifosi del Chelsea nei confronti di Tuchel per un cambio che in pochi hanno capito. Al termine del primo tempo il tecnico, con la squadra in vantaggio per 2-1, ha tolto Havertz per inserire Lukaku. Per l'ex nerazzurro prova sotto la sufficienza e fan che iniziano a criticarlo sui social.