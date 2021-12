Dzeko, da re di Roma a uomo-missione di Inzaghi. “E le vedove di Lukaku…”

Dzeko, a Milano, ha ritrovato stabilità e motivazioni sotto ogni punto di vista ed è tornato a segnare a profusione

"Proprio adesso che gli ultimi scatoloni rotolano nella nuova casa di Milano, quella definitiva, rispunta Lei. Nel bel mezzo del trasloco, Edin Dzeko ritrova Roma, mamma e madre per sei stagioni cucite sul cuore". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito al ritorno a Roma, da avversario, per Edin Dzeko, uno dei grandi ex del match come Mourinho. "La differenza, semmai, la fa il sentimento dei tifosi: quelli interisti preparano da mesi lacrime e applausi per l’eterno José, i romanisti invece potrebbero mugugnare, qualcuno potrebbe perfino fischiare il vecchio re. Non hanno preso bene il decisionismo di Edin che in estate ha fatto valere una vecchia promessa del club giallorosso e forzato la mano pur di arrivare a Milano: il tira e molla sui soldi arretrati prima della firma con l’Inter è stato il triste corollario di una storia d’amore comunque bellissima", sottolinea la Rosea.