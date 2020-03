Piove, Young scherza: “Milano o Manchester?”. Poi sfotte Godin: “Sei arrivato secondo, ma…”

Fuori dalle mura di Appiano Gentile le polemiche non mancano, tra rinvii, pressioni, contestazioni e soluzioni complicate. Alla Pinetina, però, l’atmosfera sembra essere più che positiva. In attesa di tornare in campo, infatti, l’Inter di Antonio Conte continua a lavorare (anche sotto la pioggia battente) duramente per preparare il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Napoli al San Paolo.

Il clima disteso (nonostante tutto) è testimoniato anche dal post scherzoso pubblicato sui social da Ashley Young, nella foto impegnato in una gara contro Diego Godin. Scherzando sulle condizioni atmosferiche non proprio favorevoli, Young ha scritto: “Hmmm ma è il meteo di Milano o di Manchester?“, in ovvio riferimento al suo passato allo United, in una città notoriamente piovosa come Manchester. E poi, rivolto a Godin: “Sei arrivato secondo, ma hai fatto un buono sforzo“.

(Fonte: @youngy18)