Zenga: “Io amo l’Inter. I colori del cuore vanno rispettati, difesi e messi…”

In un momento complicato per il club, l'Uomo Ragno lancia un messaggio all'ambiente nerazzurro

In un momento in cui la barca sembra affondare e in cui l'uomo simbolo, Romelu Lukaku, ha fatto le valigie e detto addio a Milano, l'Uomo Ragno lancia un appello rivolto all'ambiente Inter con un hashtag che ribadisce ancora una una volta il suo amore per i colori del cielo e della notta: #ioamolinter. "I colori del cuore vanno rispettati, difesi e messi davanti a tutto. Sempre. Condividete con me: io amo l'Inter".