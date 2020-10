Nostalgia ‘nerazzurra’ per Zenga: “La mia passione, la mia storia, tutto racchiuso in…”

Una foto, la festa dello scudetto dei record, stagione 1987/89 e un lungo post a corredo. Momento nostalgia ‘nerazzurra’ per Walter Zenga. L’Uomo Ragno rispolvera una vecchia foto in cui esulta per la conquista dello scudetto. “Non amo postare cose del passato perché il passato non torna più , ma ci sono momenti belli , felici di gioia vera che non possono essere cancellati specialmente quando sei un po’ giù .. ecco avevo bisogno di questo adesso, di provare le stesse emozioni intense che questa foto mi da. La mia espressione, la mia passione, la mia forza, tutte racchiuse in un numero 473 come le presenze con la maglia nerazzurra, la mia vita, la mia storia“.