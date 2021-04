VIDEO / Zenga: “Per me Inter-Napoli sono solo 3 numeri. Che vittoria!”

Nel giorno di Napoli-Inter, su Instagram l'Uomo Ragno ricorda la vittoria dei nerazzurri del 28/05/89

Napoli-Inter è una partita che evoca molti ricordi. Molti tifosi nerazzurri ricordano ancora oggi a distanza di anni la gara contro gli azzurri decisa da una punizione di Matthäus, il risultato finale sarà 2-1 per i nerazzurri. Era l'Inter del Trap, quella dei Record della stagione 1988/89.

In porta c'era Walter Zenga, uno dei pilastri di quella incredibile squadra. Su Instagram l'ex portiere ricorda così quella gara: "Per me Inter-Napoli sono solo 3 numeri: 28.05.89! Che vittoria!!".