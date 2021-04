CorSera – Napoli-Inter, Conte e Gattuso hanno in testa un’idea unica. In campo…

'Inter vuole ipotecare il discorso scudetto, il Napoli non perdere il treno della Champions

L'Inter vuole ipotecare il discorso scudetto, il Napoli non perdere il treno della Champions. Sarà una sfida affascinante quella che andrà in scena al Diego Armando Maradona, lì si daranno battaglia le due squadre, insieme all'Atalanta, più in forma del campionato. "Entrambi hanno in testa un’idea unica e non si risparmieranno nelle rispettive aree tecniche: vincere per centrare l’impresa. Scudetto e quarto posto, questione di obiettivi e anche di riscatto personale", si legge sul Corriere della Sera. "Tira aria però di grande rivincita, personale e di squadra. E per la prima volta Gattuso si blinda con le certezze".