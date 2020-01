Inter, giorni caldissimi sul mercato. Zhang in sede: “Buongiorno Milano”

Il buongiorno social del presidente dell’Inter, Steven Zhang, è tutto a tinte nerazzurre. Il numero uno del club ha condiviso con il web una foto del palazzo che ospita la sede della società. In vetta, il logo dell’Inter e di Suning a svettare sulla città. Accanto, un messaggio pubblicitario che, in questi giorni di campo e mercato, suona tanto come una dichiarazione d’intenti per il futuro: “Immagine strade nuove. Insieme possiamo andare lontano“.

L’Inter insegue lo scudetto alle spalle della Juventus. Mentre sul mercato tutti i tifosi sognano l’arrivo di Eriksen. Il buongiorno di Zhang non fa altro che aumentare la temperatura nerazzurra.