Inter, scattano i bonus Suning: in arrivo nelle casse nerazzurre quasi 5 milioni di euro

Buone notizie dal punto di vista finanziario per l’Inter: l’ottimo girone di andata disputato dai ragazzi di Antonio Conte frutterà diversi milioni di euro per le casse nerazzurre. Tutto questo grazie ai bonus previsti dalle sposnorizzazioni siglate con Suning. Così scrive il Corriere dello Sport:

“L’eccellente girone di andata ha dato i suoi sostanziosi frutti anche alle casse di viale della Liberazione. In base agli accordi di sponsorizzazione con la stessa Suning, infatti, l’Inter ha già messo insieme bonus per 4,6 milioni di euro. Entrando nel dettaglio del contratto stipulato nel dicembre 2016, è previsto infatti che, qualora la squadra nerazzurra, a metà campionato, si trovi in zona Champions, scatti un primo premio pari a 3,5 milioni di euro. In aggiunta, ci sono quelli supplementari per le vittorie contro le big, ovvero Juventus, Napoli, Milan o Roma. Ebbene, gli uomini di Conte hanno battuto partenopei e rossoneri, ottenendo altri 1,1 milioni, visto che ciascun successo garantisce 550 mila euro. Dunque, 3,5 più 1,1 fa appunto 4,6 milioni“.