Stangata per Skriniar, Ziliani non dimentica: “Indovinate quale pluriscudettato non è mai…”

Paolo Ziliani ha commentato la notizia della stangata inferta dal giudice sportivo a Milan Skriniar dopo Inter–Sassuolo. Il giornalista del Fatto Quotidiano ha ricordato il precedente di un giocatore, che l’ha sempre passata liscia: “Indovinate qual è il giocatore italiano pluriscudettato, oltre che capitano in club e nazionale, che ha passato la vita a bestemmiare a favore di microfoni e telecamere causa tracolli in un certo numero di partite importanti, e non è mai stato squalificato per bestemmia…”. Con queste affermazioni Ziliani fa un chiaro riferimento a Gigi Buffon, giocatore della Juventus.