Ziliani: “Playoff? Per 9 anni tutti zitti. Poi la Juve non ce la fa e scatta la mania”

Su Twitter Paolo Ziliani commenta duramente la posizione del Corriere dello Sport sull'introduzione dei Playoff

Su Twitter Paolo Ziliani commenta duramente la posizione del quotidiano: "Dite la verità: state morendo anche voi dalla voglia di playoff e non resistete più. E come il Corriere dello Sport pensate: ora o mai più. Perchè è così che capita: per 9 anni niente, poi chi vinceva sempre non ce la fa più nemmeno con le spinte e allora esplode la playoff-manìa!".