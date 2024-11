Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, torna a parlare del tema stadi in una intervista al Tgr Rai

"Penso sia arrivato il tempo dei fatti, di parole, analisi e ricerche ne abbiamo spese tante. Ora si tratta di dare un'accelerata significativa, è arrivato il momento della concretezza". Così Andrea Abodi, ministro per lo sport e i giovani, torna a parlare del tema stadi in una intervista al Tgr Rai. Poi, sulla questione San Siro, Abodi ammette di capire "la preoccupazione di mantenere quel luogo. Penso sia prioritario che quel luogo acquisti nuovo decoro e una certa contemporaneità, come ci insegnano due esempi internazionali contemporanei come Wembley, abbattuto e ricostruito, e il Bernabeu che ha avuto 5 ristrutturazioni".