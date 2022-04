Inter, i tifosi ci sono: per la Roma venduti già quasi 50mila biglietti

La società nerazzurra ha già staccato un numero importante di tagliandi per la gara di campionato contro Mourinho

Dopo gli oltre 60mila biglietti venduti per la gara contro il Verona, l'Inter affronterà al Meazza prima il Milan in Coppa Italia e poi la Roma di Mourinho. Per il derby manca poco al tutto esaurito: sono ancora in vendita circa 1000 biglietti tra il terzo anello e il primo anello centrale rosso.