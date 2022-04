Biglietti per Inter-Roma, al via la vendita libera: tutte le info

Tagliandi disponibili a partire da 14 €: tutte le info per seguire dal vivo la 34ª giornata di campionato dei nerazzurri

L'aprile dell'Inter si è aperto con due successi importantissimi: il primo a Torino contro la Juventus, il secondo nella gara casalinga contro l'Hellas Verona, una prestazione e un risultato applauditi da più di 61.000 tifosi presenti sugli spalti del Meazza. Dopo la trasferta contro lo Spezia e la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Milan, il gruppo di Simone Inzaghi ospiterà la Roma di Mourinho, nel terzultimo appuntamento stagionale a San Siro, una delle partite più importanti di questo finale di campionato. Inter-Roma, 34ª giornata di campionato (23-24 aprile, data e ora da confermare), è una sfida alla quale i tifosi nerazzurri non potranno mancare. Un'occasione unica per stare vicini alla squadra, per tifare riempiendo ancora una volta il Meazza.